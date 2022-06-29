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عربي-دولي

رئيسي: إسرائيل عامل توتر في المنطقة.. والأمن فيها رهن بتعاون "جيران بحر قزوين"

Lebanon 24
29-06-2022 | 16:30
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن وجود إسرائيل هو عامل توتر في المنطقة، وإن الأمن فيها لن يتحقق إلا بتعاون دولها، والدول المطلة على بحر قزوين.

وفي كلمة له خلال القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين، أضاف رئيسي أن بلاده "صديقة لجيرانها في الأيام الصعبة"، وأنها "لا تترك أصدقاءها وحدهم في المصاعب".
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وتحدث الرئيس الإيراني إلى القدرات عالية المستوى لبلاده في مجال الخدمات الفنية والهندسية، بما في ذلك في مجال الطاقة، وقال: إنها مناسبة لتوسيع التعاون بين بلاده وأذربيجان، وكذلك تطوير العلاقات بين الدول المطلة على بحر قزوين.

وأشار رئيسي إلى أنه من أهم فوائد عقد القمم الإقليمية هو الاجتماع بمسؤولين من الدول المجاورة وخلق المزيد من التفاهم بينهم.
 
(روسيا اليوم)
 
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