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عربي-دولي

البنتاغون يدعم خطط تزويد تركيا بمقاتلات "إف-16"

Lebanon 24
29-06-2022 | 16:59
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أكدت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر أن البنتاغون يدعم خطط تركيا لتحديث أسطول مقاتلات "إف-16" ومواصلة تطويره.
 
وقالت والاندر على هامش قمة "الناتو": "الولايات المتحدة تدعم تركيا في تحديث أسطول مقاتلاتها لأنها تساهم في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأميركي".
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وظهرت فكرة بيع تركيا مقاتلات من الجيل الرابع من طراز "إف-16" بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج تزويدها بمقاتلات أكثر حداثة من طراز "اف-35" كعقوبة على شرائها منظومات دفاع جوي روسية من طراز "إس-400".
 
(روسيا اليوم)
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