البنتاغون يدعم خطط تزويد تركيا بمقاتلات "إف-16"

أكدت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر أن البنتاغون يدعم خطط تركيا لتحديث أسطول مقاتلات "إف-16" ومواصلة تطويره.

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وقالت والاندر على هامش قمة "الناتو": "الولايات المتحدة تدعم تركيا في تحديث أسطول مقاتلاتها لأنها تساهم في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأميركي".وظهرت فكرة بيع تركيا مقاتلات من الجيل الرابع من طراز "إف-16" بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج تزويدها بمقاتلات أكثر حداثة من طراز "اف-35" كعقوبة على شرائها منظومات دفاع جوي روسية من طراز "إس-400".