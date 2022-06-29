Advertisement

عربي-دولي

غموض وإشارات سلبية إيرانية حول مفاوضات الدوحة

Lebanon 24
29-06-2022 | 17:32
A-
A+
Doc-P-967035-637921460680904063.jpg
Doc-P-967035-637921460680904063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غموض وإشارات سلبية خيما على مجريات اليوم الثاني من المباحثات الثنائية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي انطلقت في الدوحة، أمس الأول، بهدف حل العقد المعرقلة لإحياء الاتفاق النووي، فيما أفادت مصادر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يسمح بتزويد دول عربية بمنظومة دفاع تعمل بالليزر.
Advertisement
خيم تضارب وإشارات سلبية صادرة من الحرس الثوري على مجريات اليوم الثاني من المباحثات، غير المباشرة، بين الولايات المتحدة وإيران، التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأول، بوساطة أوروبية.
واتهمت مصادر إيرانية مطلعة، في تصريحات لوكالة "تسنيم" المحسوبة على الحرس الثوري، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضعف العزيمة وعدم القدرة على اتخاذ قرار نهائي، باتجاه إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، معلنة فض الاجتماعات التي شارك بها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ومبعوث الولايات المتحدة روبرت مالي والمنسق الأوروبي انريكي مورا ظهر أمس.
وأفادت "تسنيم"، نقلاً عن المصادر بأن انتهاء المحادثات جاء بسبب إصرار واشنطن على مواقفها التي لا تراعي مصالح إيران الاقتصادية وتمسكها بالوثيقة التي طرحتها خلال الجولة السابعة والأخيرة من مفاوضات فيينا التي توقفت منتصف آذار الماضي.
وأشارت إلى أن باقري كني جدد خلال لقاء مع مورا، وهو أيضاً نائب وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل، مطالبة بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق دائم.
وترافق ذلك مع إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي عن نصب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فُردو. لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سارع إلى نفي انفضاض المحادثات، مؤكداً أن المشاورات ستتواصل حتى المساء بلقاء بين كني ومورا.
وشدّدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، على أن المحادثات تتم في أجواء جادة، لافتاً إلى أنه منذ البداية تم الاتفاق على أن تتم المشاورات في غضون يومين.
وأبرز تقرير لوكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، عن مجريات اليوم الأول من المباحثات الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني.
وقالت الوكالة، إن المناقشات كانت جادة وتمحورت حول الجانب التخصصي والتقني للقضايا العالقة معتبرة أنه لا يمكن رسم أفق زمني لمفاوضات الدوحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بأي شكل من الأشكال، معرباً عن اعتقاده بان الاتفاق في متناول اليد في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من المفاوضات لو تصرفت أميركا بواقعية ونوايا جادة.
وجاء ذلك عقب قيام مورا بالتنقل بين الجانبين الأميركي والإيراني في أروقة أحد الفنادق الفاخرة بالدوحة لتقريب وجهات النظر.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-06-30
01:30 | 2022-06-30
01:00 | 2022-06-30
00:30 | 2022-06-30
00:00 | 2022-06-30
23:15 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website