Advertisement

عربي-دولي

وكالة الطاقة الذرية: فقدان الاتصال بمعدات الرقابة بزاباروجيا

Lebanon 24
30-06-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-967063-637921682954968374.jpg
Doc-P-967063-637921682954968374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان الاتصال الإلكتروني بمعدات السلامة والرقابة، التي وضعتها في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا.


وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إن الوكالة "فقدت الاتصال عن بعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الأمان، في محطة الطاقة النووية زاباروجيا بأوكرانيا، مما يؤكد بشكل أكبر على حاجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب إلى هناك قريبا جدا".
Advertisement
 
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المحطة منذ الصراع العسكري الحالي في أوكرانيا. وسيطرت القوات الروسية على المحطة النووية منذ 4 أشهر تقريبا، لكن طاقمها الأوكراني يواصل تشغيلها.

وشدد غروسي مرارا على "إصراره على الموافقة وتنظيم ورئاسة بعثة دولية تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإجراء أنشطة أساسية تتعلق بالسلامة والأمان في زاباروجيا"، وهي أكبر محطة نووية في أوكرانيا، تضم 6 مفاعلات.
 
كما أعرب مؤخرا عن "قلقه المتزايد، بشأن الظروف الصعبة التي تواجه الموظفين هناك، وتأثير هذه الظروف على سلامة وأمن المحطة".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-06-30
06:04 | 2022-06-30
05:30 | 2022-06-30
05:00 | 2022-06-30
04:30 | 2022-06-30
04:00 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website