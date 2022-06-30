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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة مأساة "شاحنة المهاجرين".. وتوقيف 4 أشخاص

Lebanon 24
30-06-2022 | 02:30
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أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة المهاجرين الذين عثر عليهم، الإثنين، داخل حاوية شاحنة تركت تحت أشعة الشمس الحارقة، في سان أنطونيو بولاية تكساس، إلى 53 قتيلا.

وأوقفت السلطات أربعة أشخاص بشبهة تورطهم في تهريب هؤلاء المهاجرين.
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وقالت سلطات الهجرة الأميركية إن 11 ناجيا من هذه المأساة لايزالون يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة.

وبحسب السلطات المكسيكية، فإن القتلى الـ53 هم 27 مكسيكيا و14 هندوراسيا وسبعة غواتيماليين وسلفادوريان، بينما لم يتم التعرف بعد على جنسيات القتلى الباقين.

ومساء الإثنين، سمع عامل في مدينة سان أنطونيو نداء استغاثة صادرا من الشاحنة التي كانت مركونة بالقرب من طريق كان يعمل فيه، ففتح باب المقطورة لتتكشف الجريمة أمامه.
(الحرة)
المصدر: الحرة
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