28
o
بيروت
38
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رقم مرعب.. تحذير أممي من انعدام الأمن الغذائي بهذا البلد
Lebanon 24
30-06-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط تحذيرات من أن انعدام الأمن الغذائي قد وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 90%من السوريين يعيشون حاليا في فقر.
في التفاصيل، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن نحو 14.6 مليون سوري يحتاجون للمساعدة بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص عن عام 2021 وهو أعلى مستوى منذ بدء الأزمة السورية.
Advertisement
وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت خلال العام الماضي مساعدات إغاثية عبر الخطوط والحدود لنحو 4.5 ملايين شخص محتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وحوالي 2.4 مليون شخص آخر في شمال غربي سوريا.
خطة بديلة؟!
كما لفت إلى أن الأمم المتحدة تلقت أقل بقليل من ربع مبلغ 4.4 مليارات دولار اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية هذا العام.
وردا على أسئلة الصحافيين بشأن وجود خطة بديلة للأمم المتحدة في حال عدم تمكن مجلس الأمن تمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى، قال دوجاريك إنه بحال تم إغلاق هذا المعبر، فسوف تزداد معاناة الملايين من الرجال والنساء والأطفال في سوريا.
معارضة من روسيا والصين
يشار إلى أن التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" ينتهي على الحدود التركية، في 10 تموز المقبل، وذلك بموجب قرار المجلس رقم “2585” الصادر في تموز العام الماضي.
في حين تؤكد غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي باستثناء روسيا والصين، أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عائلة الحلاني تحتفل بعيد الوليد في منزلهم.. وكوليت حديث الجمهور باطلالتها (فيديو وصور)
Lebanon 24
عائلة الحلاني تحتفل بعيد الوليد في منزلهم.. وكوليت حديث الجمهور باطلالتها (فيديو وصور)
09:46 | 2022-06-29
29/06/2022 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
12:01 | 2022-06-29
29/06/2022 12:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
Lebanon 24
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
08:00 | 2022-06-29
29/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
02:03 | 2022-06-30
30/06/2022 02:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. السعودية تعلن يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
رسميا.. السعودية تعلن يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
13:05 | 2022-06-29
29/06/2022 01:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-06-30
مأساة الطفل ريان تعود للاذهان... وفاة امرأة في بئر بعد ساعات من الوقوع داخله
06:04 | 2022-06-30
لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تردا بعد على نشاط الناتو العسكري
05:30 | 2022-06-30
هذا هو المفتاح الحقيقي للنصر في أوكرانيا
05:00 | 2022-06-30
أردوغان مشيرا إلى جونسون على هامش قمة الناتو: هذا من سيجلب لنا العار
04:30 | 2022-06-30
قصف صاروخي روسي متواصل.. وقرى أوكرانية "تبخرت عن وجه الأرض"
04:00 | 2022-06-30
موسكو: تجميد الأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات في التاريخ
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
30/06/2022 13:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
30/06/2022 13:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
30/06/2022 13:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact