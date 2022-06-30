Advertisement

عربي-دولي

رقم مرعب.. تحذير أممي من انعدام الأمن الغذائي بهذا البلد

Lebanon 24
30-06-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-967076-637921714545641169.jpg
Doc-P-967076-637921714545641169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط تحذيرات من أن انعدام الأمن الغذائي قد وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 90%من السوريين يعيشون حاليا في فقر.
 
في التفاصيل، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن نحو 14.6 مليون سوري يحتاجون للمساعدة بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص عن عام 2021 وهو أعلى مستوى منذ بدء الأزمة السورية.
Advertisement

وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت خلال العام الماضي مساعدات إغاثية عبر الخطوط والحدود لنحو 4.5 ملايين شخص محتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وحوالي 2.4 مليون شخص آخر في شمال غربي سوريا.

خطة بديلة؟!
كما لفت إلى أن الأمم المتحدة تلقت أقل بقليل من ربع مبلغ 4.4 مليارات دولار اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية هذا العام.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن وجود خطة بديلة للأمم المتحدة في حال عدم تمكن مجلس الأمن تمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى، قال دوجاريك إنه بحال تم إغلاق هذا المعبر، فسوف تزداد معاناة الملايين من الرجال والنساء والأطفال في سوريا.
 
معارضة من روسيا والصين
يشار إلى أن التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" ينتهي على الحدود التركية، في 10  تموز المقبل، وذلك بموجب قرار المجلس رقم “2585” الصادر في تموز العام الماضي.

في حين تؤكد غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي باستثناء روسيا والصين، أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-06-30
06:04 | 2022-06-30
05:30 | 2022-06-30
05:00 | 2022-06-30
04:30 | 2022-06-30
04:00 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website