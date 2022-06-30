موسكو: تجميد الأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات في التاريخ

وصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن تجميد الغرب للأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات في التاريخ.



وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أضاف فينيديكتوف: "المفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفسه الذين تحملوا في السابق المسؤولية عن الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي"

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وتابع أن هذا الوضع أشبه بـ"ثعلب مسؤول عن حظيرة دجاج".

(روسيا اليوم)