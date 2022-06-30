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عربي-دولي

موسكو: تجميد الأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات في التاريخ

Lebanon 24
30-06-2022 | 04:00
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وصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن تجميد الغرب للأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات في التاريخ.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"،  أضاف فينيديكتوف: "المفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفسه الذين تحملوا في السابق المسؤولية عن الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي"
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وتابع أن هذا الوضع أشبه بـ"ثعلب مسؤول عن حظيرة دجاج".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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