قصف صاروخي روسي متواصل.. وقرى أوكرانية "تبخرت عن وجه الأرض"

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في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة في قصف صاروخي روسي لمبنى سكني، الأربعاء، وفقا لـ"رويترز".



وكشف حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، زيادة وتيرة القصف الروسي على المدينة، مضيفا أن "المباني غير العسكرية صارت في الغالب هدفا للقصف".



وقال رئيس بلدية المدينة، أولسكندر سينكيفيتش، إن ثمانية صواريخ روسية أصابت المدينة، وحث السكان على المغادرة، مضيفا أن المبنى أصيب بصاروخ كروز روسي من طراز إكس-55



من جانبه أكد حاكم منطقة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، أولكسندر فيلكول، زيادة حدة القصف الروسي خلال الأيام الماضية، مضيفا "لقد تم محو عدة قرى من على وجه الأرض".



وأشار حاكم منطقة لوهانسك، سيرهي هايدي، إلى أن" المدينة تعرضت لقصف عنيف، الأربعاء، فيما تحاول القوات الروسية تطويقها"، وفقا لموقع "بريفادا".



وقال في تصريحات تلفزيونية، إن القصف والهجمات لا تتوقف، ويتمتع الروس بميزة كمية في كل من الأفراد والمعدات"، مضيفا أن القتال يدور "في كل مكان". استمرت الصواريخ الروسية في قصف عدة مناطق بأوكرانيا، ما تسبب في مقتل مدنيين ودمار واختفاء بعض القرى الأوكرانية عن وجه الأرض، ورغم ذلك كشف استطلاع رأي رفض الشعب الأوكراني التنازل عن أرضه أمام الروس.في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة في قصف صاروخي روسي لمبنى سكني، الأربعاء، وفقا لـ"رويترز".وكشف حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، زيادة وتيرة القصف الروسي على المدينة، مضيفا أن "المباني غير العسكرية صارت في الغالب هدفا للقصف".وقال رئيس بلدية المدينة، أولسكندر سينكيفيتش، إن ثمانية صواريخ روسية أصابت المدينة، وحث السكان على المغادرة، مضيفا أن المبنى أصيب بصاروخ كروز روسي من طراز إكس-55من جانبه أكد حاكم منطقة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، أولكسندر فيلكول، زيادة حدة القصف الروسي خلال الأيام الماضية، مضيفا "لقد تم محو عدة قرى من على وجه الأرض".وأشار حاكم منطقة لوهانسك، سيرهي هايدي، إلى أن" المدينة تعرضت لقصف عنيف، الأربعاء، فيما تحاول القوات الروسية تطويقها"، وفقا لموقع "بريفادا".وقال في تصريحات تلفزيونية، إن القصف والهجمات لا تتوقف، ويتمتع الروس بميزة كمية في كل من الأفراد والمعدات"، مضيفا أن القتال يدور "في كل مكان".





وقال إن إجلاء السكان "قد يكون خطيرا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الروس "جلبوا عددا كبيرا من المركبات وعددا هائلا من الأشخاص".



تصعيد صاروخي وأوضح أن "ليسيتشانسك "تتعرض باستمرار للقصف، مضيفا أن نحو 15 ألف مدني ما زالوا في المدينة التي كان يعيش فيها نحو 100 ألف شخص قبل الحرب، وفقا لـ"فرانس برس".وقال إن إجلاء السكان "قد يكون خطيرا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الروس "جلبوا عددا كبيرا من المركبات وعددا هائلا من الأشخاص".تصعيد صاروخي

بعد عدة أسابيع من المعارك التي قُتل خلالها عشرات المدنيين، استولت القوات الروسية على مدينة سيفيرودونيتسك المجاورة وتهاجم حاليا ليسيتشانسك وهي آخر مدينة رئيسية خارج سيطرتها في منطقة لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الكبيرة التي تريد موسكو السيطرة عليها بالكامل، وفقا لـ"فرانس برس".



وأعلن حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، مقتل مدنيا وإصابة ثمانية آخرون، الأربعاء، وقال في مقطع فيديو نُشر على تلغرام "للأسف، يسقط كل يوم قتلى وجرحى بين المدنيين في منطقة دونيتسك"، مضيفا "جبهة القتال تتعرض لقصف مستمر".



وتابع: "مهمتنا المشتركة هي تحرير الأرض وإجلاء السكان، هذا ما نحتاجه بشدة وهو معقد للغاية"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".



وفي سياق متصل، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، الأربعاء، إن روسيا أطلقت حوالي 130 صاروخا على أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية، مضيفا "يظهر العدو جرأة ملحوظة في توجيه ضربات صاروخية إلى أراضي دولتنا".



تأتي الهجمات الروسية المتصاعدة في أعقاب هجوم صاروخي على مركز تجاري في كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، ما تسبب في مقتل 18 شخصا على الأقل، الاثنين.



ونفت موسكو استهداف المركز التجاري، وقالت إنها قصفت مستودع أسلحة في الجوار وانفجر، وفقا لـ"رويترز".



وصعدت موسكو هجماتها في الوقت الذي تحرز فيه قواتها تقدما بطيئا ولكن مطردا في شرق البلاد، حيث احتدم القتال للسيطرة على مدينة ليسيتشانسك، التي تعد آخر معقل أوكراني في إقليم لوهانسك، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان".

ومع ذلك، يقول محللون غربيون إن خسائر فادحة لحقت بالقوات الروسية التي بدأت مواردها في النفاد، في حين أن احتمال وصول المزيد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، ومنها أنظمة الصواريخ طويلة المدى، جعل حاجة موسكو لتعزيز أي مكاسب أكثر إلحاحا، وفقا لـ"رويترز".



وتوقعت وزارة الدفاع البريطانية، أن تواصل روسيا شن ضربات في جميع أنحاء البلاد، "في محاولة لإضعاف جهود أوكرانيا لإعادة إمداد قواتها على الخطوط الأمامية".

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/AWMsp85HTF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WbRO8OdzTe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 29, 2022

وقالت في بيانها الاستخباري اليومي، الأربعاء، "من المرجح أن يؤدي نقص روسيا في أسلحة الضربات الدقيقة الحديثة وأوجه القصور المهنية لمخططي الاستهداف إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين".



الشعب الأوكراني يرفض التنازل

ومنذ بدء الغزو الروسي، استطاعت القوات الروسية احتلال حوالي 20 في المئة من أراضي أوكرانيا حاليا، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان".



وكشف استطلاع رأي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن 89 في المئة من الأوكرانيين يعتقدون أنه سيكون من غير المقبول "التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو بالتنازل عن الأراضي الأوكرانية".



ورفض 81 من المشمولين في استطلاع الرأي، التفاوض على السلام من خلال منح روسيا أجزاء من أوكرانيا تم الاستيلاء عليها في وقت سابق، وفقا لوول ستريت جورنال.



وتشمل تلك المناطق شبه جزيرة القرم التي غزتها روسيا وضمتها في عام 2014، وأجزاء من منطقة دونباس التي تسيطر على أغلبها قوات انفصالية موالية لموسكو.

(الحرة)