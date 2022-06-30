ماذا يعني انتصار روسيا في أوكرانيا للشرق الأوسط؟

Advertisement

لطالما ركزت معظم التحليلات في موضوع الحرب الروسية على أوكرانيا على التداعيات التي قد تشكلها هذه الحرب على أوروبا، وذلك يعود إلى الموقع الذي تدور فيه الحرب، أضف إلى ذلك المشاركين من الأصول الأوروبية.وبحسب موقع "انترناشونال بوليسي دايجست" الأميركي، "لقد أولت التعليقات التي توسعت إلى أبعد من أوروبا اهتمامًا أكبر لعلاقات روسيا مع القوى الكبرى مثل الصين والهند أكثر من اهتمامها بكيفية تأثير الحرب على الجيران الأقرب في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن كيفية انتهاء هذه الحرب سيكون لها عواقب مهمة للغاية على كل من الشرق الأوسط والنفوذ الأميركي في المنطقة. ويطبق القادة الروس الآن في أوكرانيا الدروس المؤلمة والدموية التي تعلموها في سوريا. كما هو الحال في سوريا، تعتمد روسيا بشدة على القوات البرية لحلفائها المحليين، وهم في هذه الحالة جيوش جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا. من خلال مزيج من القصف المدفعي والضربات الجوية والهجمات الصاروخية وهجمات المشاة، يحقق الروس تقدمًا بطيئًا وثابتًا وطاحنًا. لقد شنوا هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية والعسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات الوقود والمطارات وخطوط السكك الحديدية. ومن خلال غزو ماريوبول، دمروا أو استولوا على الكثير من أفضل القوات البرية في أوكرانيا، بما في ذلك كتيبة آزوف التي تُعد من النخبة".وتابع الموقع، "وفقًا لبعض المقاييس، انتصرت روسيا بالفعل في الحرب. من مقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي إلى مقاطعة ميكولايف في الجنوب الغربي، سيطرت القوات الروسية بشكل منهجي على مساحات شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا. تسيطر روسيا وحلفاؤها المحليون الآن على كل منطقة دونباس تقريبًا. لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تمتلك روسيا ممرًا بريًا إلى شبه جزيرة القرم وتتحكم في إمدادات مياه الجزيرة. مرة أخرى، أصبح بحر آزوف بحيرة روسية. بالنسبة لأي مخطط استراتيجي، فهذه تطورات مهمة للغاية. وتسعى موسكو بشكل كامل إلى ضم كل الأراضي التي تحتلها الآن. تم بالفعل إنشاء الإدارات العسكرية المحلية مع الأعلام الروسية ورموز الدولة مكان تلك الخاصة بأوكرانيا. كما ويتم توزيع الإمدادات الغذائية الروسية والمساعدات الإنسانية وجوازات السفر بسخاء. وتم إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية ومصرفية وخطوط إنترنت روسية. الاستعدادات جارية لاستفتاءات عامة لطلب القبول في الاتحاد الروسي".وأضاف الموقع، "إن المكاسب الإقليمية لموسكو في أوكرانيا هائلة لدرجة أنها يمكن أن توقفها وتعلن النصر بشكل مريح. ومع ذلك، قد يستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التقدم نحو خاركيف في الشمال الشرقي وأوديسا في الجنوب الغربي. وسيؤدي هذا إلى القضاء على الساحل الأوكراني مما يجعل البحر الأسود بحيرة روسية أخرى. وقد يؤدي الاستيلاء على كل خاركيف وأوديسا ودونباس إلى تحويل طموحات بوتين مرة أخرى نحو كييف. من المؤكد أن هذه العاصمة الروسية الأولى لا تزال تحمل أهمية رمزية هائلة للقوميين الروس الذين يتصاعد صوتهم بشكل متزايد. إن نجاحًا استراتيجيًا روسيًا بهذا الحجم من شأنه أن يوسع نفوذ موسكو عبر الشرق الأوسط. من البحر الأسود إلى الخليج الفارسي، زادت هيبة روسيا. سوريا هي بالفعل محمية روسية لها تداعيات أمنية على إسرائيل. مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديها بالفعل علاقات عسكرية مع موسكو والتي من المؤكد أنها سوف تسعى إلى تعزيزها. وسوف تنمو مبيعات الأسلحة الروسية في المنطقة مع النجاح العسكري لموسكو. ومن المرجح أن يتعمق التعاون في مجال الطاقة بين روسيا ودول الخليج العربية. أخيرًا، خاضت تركيا العديد من الحروب مع روسيا ولديها حاليًا علاقة معقدة مع موسكو، وعليها أن تتكيف مع الواقع الجديد المتمثل في وجود روسي أقوى بكثير على طول حدوده الشمالية والجنوبية".وختم الموقع، "لقد أبطأ الدعم العسكري الغربي الكبير لأوكرانيا التقدم الروسي، لكنه لم يوقفه. عند تقييم قيمة المساعدة العسكرية الإضافية لكييف مقابل تسوية تفاوضية، قد يكون من المفيد التفكير في كيفية تأثير الانتصارات الروسية المستمرة في الشرق الأوسط. قد يكون تجنب هذه النتيجة من خلال المفاوضات أكثر نجاحًا من السعي لاستعادة الأراضي المفقودة؛ وهي إعادة احتلال من غير المرجح أن تنجح في أي حال دون مشاركة غربية أكبر بكثير".