هذا هو المفتاح الحقيقي للنصر في أوكرانيا

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أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة طاحنة من أجل كسب المزيد من الأراضي. وها هي القوات الأوكرانية والروسية تقصف بعضها البعض بالمدفعية المتوسطة والطويلة المدى، تاركة القرى والبلدات المدمرة بالفعل في دونباس عالقة في مرمى النيران.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "مثل المعارك الوحشية في الحرب العالمية الأولى، شهد الصراع الحالي تغيّرا في مساحات صغيرة من الأراضي، وغالبًا ما يتم الاستيلاء عليها واستعادتها من أسبوع إلى آخر. على الرغم من أن الحديث عن انتصار سريع لأي من الجانبين قد اختفى إلى حد كبير من العناوين الرئيسية، إلا أن المحللين والمسؤولين ما زالوا يناقشون أي قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة أو التكنولوجيا الجديدة التي من شأنها أن تغيرّ المسار لصالح أوكرانيا. ومع ذلك، فإن حرب الاستنزاف الناشئة هذه من المرجح أن تنخفض إلى "الاستدامة"، أي قدرة كل جانب على ضمان تدفق لا هوادة فيه للقوات والذخيرة والمعدات الثقيلة إلى الخطوط الأمامية في الشرق، خاصة مع استمرار الصراع وتبدد الاهتمام الدولي. ستكون اللوجيستيات، والإدارة المالية، وخدمات الموظفين، والخدمات الصحية جميعها مركزية في هذا الجهد، وتحديد الجانب القادر بشكل أفضل على استبدال وحداته المستنفدة، وإعادة الإمداد بالمعدات وصيانتها، ومصدر الغذاء والوقود والذخيرة. ويظهر الجيش الروسي بوضوح بوادر توتر، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز قواته بعد خسائر فادحة. لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الأوكرانيين، الذين حذروا في الأسابيع الأخيرة من نفاد الذخيرة لديهم وخسارة ما يصل إلى 200 جندي يوميًا".وتابعت المجلة، "في نزاع من المرجح بشكل متزايد أن ينتهي - أو على الأقل احتواؤه - من خلال تسوية تفاوضية أو وقف إطلاق النار، يمكن أن توفر الاستدامة نفوذًا حيويًا لأوكرانيا. من خلال تعزيز قواتها وإعادة الإمداد بالمعدات وصيانتها، قد لا تتمكن أوكرانيا من هزيمة الروس، لكنها قد تحرمهم من المكاسب الكبيرة، مما يستنزف مواردهم وإرادتهم للقتال. ستكون المساعدة العسكرية الغربية، وخاصة توفير الأسلحة والتدريب، حاسمة للاستمرار. لكن العوامل المحلية مثل عودة اللاجئين الأوكرانيين، وتعافي اقتصاد البلاد، وظهور المقاومة الأوكرانية في المناطق التي تحتلها روسيا، ستنطبق أيضًا على العوامل المحلية. بمعنى آخر، يتطلب استمرار القتال ضد موسكو التزامًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا من الشعب الأوكراني وكذلك من الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في أن الدعم سيصبح مكلفًا بشكل متزايد مع استمرار الحرب وتجد الدول الغربية صعوبة متزايدة في حشد الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا".وأضافت المجلة، "في بداية الحرب، لم تفكر روسيا كثيرًا في الدعم، فاندفعت إلى الأمام بقوة هائلة دون إنشاء مستودعات إمداد أو إنشاء سيطرة جوية كاملة. بينما أبطأ الأوكرانيون تقدم روسيا، أدت المسافة والطقس إلى تفاقم مشاكل موسكو اللوجستية - ودفع الجنود الروس ثمناً باهظاً. خفف تحول القتال إلى شرق أوكرانيا من بعض هذه التحديات اللوجستية لموسكو. أصبحت الخطوط الأمامية الآن أقرب إلى روسيا وترتبط بالسكك الحديدية والطرق مع روسيا والأراضي التي تحتلها روسيا. لكن أخطاء موسكو الأولية استنزفت العديد من مواردها، مما أضعف قدرة روسيا على إعادة الإمداد ودعم قواتها حتى في الشرق. نظرًا لعدم قدرتها على استيراد الإمدادات والأجزاء بشكل موثوق بسبب العقوبات الغربية، تحفر موسكو الآن بعمق في مخزوناتها من الحقبة السوفيتية لأسلحة مثل الألغام والدبابات. تواجه روسيا المزيد من المشاكل في تدعيم قوتها البشرية. وتختلف تقديرات الخسائر على نطاق واسع ومن المحتمل أن تكون مشوهة بالحسابات السياسية على كلا الجانبين، لكن من الواضح أن موسكو تكافح من أجل تعزيز قواتها المقاتلة. أزال مجلس الدوما في البرلمان الروسي مؤخرًا الحد الأقصى للعمر للخدمة التعاقدية في الجيش الروسي من أجل توسيع مجموعة المجندين المؤهلين الذين يمكن إرسالهم إلى المعركة".ورأت المجلة أن "من جانبهم، أظهر الأوكرانيون أيضًا علامات الإجهاد. قبل الغزو الروسي في شباط، كانت أوكرانيا تحرز تقدمًا كبيرًا في إصلاح جيشها، وزيادة السيطرة المدنية، والحد من الفساد، وتبسيط القيادة والسيطرة، وتحديث هيكل قوتها لتتماشى بشكل أفضل مع نموذج الناتو. ساعدت هذه التغييرات وغيرها أوكرانيا على صد هجوم روسيا الأولي، مما أحبط خطة الكرملين المشؤومة للاستيلاء على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية الكبرى. لكن عملية الإصلاح لم تكتمل بأي حال من الأحوال عندما غزت روسيا، وقد تباطأت بشكل مفهوم في خضم حرب كبرى. يتمثل أحد العناصر الحاسمة للاستدامة في تحريك القوات إلى المواقع التي تشتد الحاجة إليها وتعزيز أو استبدال الوحدات المستنفدة. تصبح هذه المهام أكثر صعوبة مع استمرار الحرب وتزايد الخسائر العسكرية والمدنية. تعتبر القوات المتمركزة في شرق أوكرانيا من أفضل المقاتلين وأكثرهم خبرة في البلاد، لكنها تحملت العبء الأكبر من الخسائر منذ أن بدأت روسيا تركيز هجومها على دونباس. كان القادة الأوكرانيون صامدين نسبيًا بشأن حجم الخسائر الأوكرانية حتى الشهر الماضي، عندما كشف مساعد رئاسي رفيع المستوى عن مقتل ما بين 100 و200 جندي كل يوم. وبهذا المعدل، فإن الاحتفاظ بالقوى العاملة اللازمة لمنع المزيد من الخسائر الإقليمية، ناهيك عن استعادة الأراضي مرة أخرى، سيتطلب تعزيزات كبيرة. واحتياطيات القوات الأوكرانية ليست بلا حدود. كما أن الحصول على التعزيزات والإمدادات إلى الجبهات أصبح أكثر صعوبة مع تدمير الطرق وشبكات السكك الحديدية في القتال، ولأن روسيا هددت خطوط الإمداد الأوكرانية في أجزاء من الشرق، خاصة الآن بعد أن قامت القوات الأوكرانية بتراجع تكتيكي من مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة".وبحسب المجلة، "أصبح واضحاً أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم عسكري غربي إضافي. كان لدى البلاد قدرة إنتاج دفاعية محدودة حتى قبل الحرب، وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية، دمرت روسيا أو استولت على الكثير من هذه القدرة. كما استهدفت روسيا العديد من مستودعات الذخيرة الأوكرانية. نتيجة لذلك، ستتوقف جهود الاستدامة في أوكرانيا جزئيًا على إعادة إمداد الذخيرة الغربية والصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات الثقيلة. كما وأن تدريب الجنود الأوكرانيين والمتطوعين المدنيين الذين يستخدمون هذه المعدات لا يقل أهمية عن إعادة إمداد الأسلحة والذخيرة إلى البلاد. ومن ثم هناك تحدي الصيانة. تتطلب أنظمة المدفعية والرادار، بالإضافة إلى المعدات العسكرية المتقدمة الأخرى، تدريبًا متخصصًا وغالبًا ما يكون عالي التقنية لصيانتها".وختمت المجلة، "مع تحول الحرب في أوكرانيا إلى حرب استنزاف، ارتفعت أهمية الدعم، وربما فوق كل شيء آخر. على الرغم من أن الانتصار العسكري الحاسم الذي يتمثل في طرد الأوكرانيين القوات الروسية من أراضيهم بأكملها يبدو مستبعدًا بشكل متزايد، إلا أن كييف لا يزال بإمكانها إعاقة تقدم موسكو وتقوية موقفها في المفاوضات المستقبلية من خلال الاستمرار في زيادة التعزيزات والإمدادات إلى الخطوط الأمامية. إذا كانت الأشهر الأربعة الماضية من الحرب قد كشفت عن أي شيء، فهو أن التقليل من شأن أوكرانيا خطأ. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها القيام بدورهم لمساعدة أوكرانيا على استمرار القتال".