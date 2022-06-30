روسيا تنسحب من "جزيرة الثعبان" الاوكرانيّة... ما السبب؟

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أعلن الجيش الروسي، انسحاب قواته من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود والتي كانت موسكو قد سيطرت عليها.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 30 حزيران في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها".وشدد بيان وزارة الدفاع على أن من شأن هذه البادرة "تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا"، وفقما نقلت "فرانس برس".وفرضت روسيا مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا سيطرتها على "جزيرة الثعبان" التي تبلغ مساحتها 0.17 كيلومترا مربعا، ويصل طولها إلى 662 مترا ويبلغ عرضها 440 مترا، في حين ترتفع أعلى نقطة فيها نحو 41 مترا.وتقع الجزيرة في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود بالقرب من السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا.