كم يبلغ عدد أسرى الجيش الأوكراني لدى روسيا؟

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في بيان "العدد الإجمالي للعسكريين الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يتجاوز الستة آلاف"، وفقا لفرانس برس.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية تبادل 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا.

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(الحرة)