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عربي-دولي

لافروف: الغرب بدأ يدرك أن بناء أمن من دون روسيا وبيلاروسيا غير ممكن

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:30
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بعض الدول الغربية بدأت تدرك استحالة بناء هيكل أمني بدون روسيا وبيلاروسيا، وبدأت في التفكير في المستقبل بعد الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال لقائه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس: "إنهم (في الغرب) يدركون هذا. هناك المزيد والمزيد من الأشخاص العقلاء الذين بدأوا بالفعل في التفكير عن ماذا بعد ذلك، عندما تنتهي الأزمة؟ ... الحقيقة هو أنه من غير الممكن بناء الأمن بدوننا (روسيا وبيلاروسيا). وقد بدأ الكثيرون في فهم هذا".
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(روسيا اليوم)
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