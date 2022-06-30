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عربي-دولي
مرّة ثانيّة... أميركا تفشل في تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي
Lebanon 24
30-06-2022
|
09:00
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فشلت تجربة اختبار صاروخ أميركي فرط صوتي، بسبب مشكلة في إطلاقه، وفقما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث باسم "البنتاغون" تيم غورمان قوله إن "العطل وقع عقب تشغيل المحرك".
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ووفق وزارة الدفاع الأميركية فإن تجربة إطلاق الصاروخ جرت في هاواي، واكتفت بالإشارة إلى أن "الإدارة لا تزال واثقة من سيرها على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتفوق في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت سواء كانت هجومية أو دفاعية".
وتعد هذه التجربة المحاولة الثانية الفاشلة ضمن مشروع "الضربة السريعة التقليدية"، بعدما فشلت جهود العاملين على الصاروخ السابق في إطلاقه في أكتوبر الماضي.
ويخطط الجيش الأميركي لتثبيت الصواريخ المتطورة على مدمرات "زومولت" والغواصات من طراز "فرجينيا".
وكان سلاح الجو الأميركي قد أجرى في أيار الماضي، اختبارا ناجحا لصاروخ "كروز" تفوق سرعته سرعة الصوت، حيث تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، وبلغت سرعته خمسة أضعاف سرعة الصوت.
(سكاي نيوز)
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