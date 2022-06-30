القوات الأوكرانية تتدرب على "أسلحة متطورة" في دولة أوروبيّة... أين؟

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أكمل المئات من أفراد القوات الأوكرانية تدريبات عسكرية في بريطانيا تشمل التدريب على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي توفرها الحكومة البريطانية، وذلك للمساعدة في "مواجهة تكتيكات المدفعية الروسية".ويعد التدريب جزءا من حزمة دعم دولية واسعة النطاق في أعقاب الهجوم الروسي في 24 شباط، إذ يسعى الغرب لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية من خلال توفير أنظمة أسلحة متقدمة ومهارات لاستخدامها.وقال الكابتن جيمس أوليفانت من سلاح المدفعية الملكي الذي شارك في تدريب الصواريخ المتعددة لمدة ثلاثة أسابيع للصحفيين "إنها قوة مضاعفة"، وفقا لـ"رويترز".وأضاف "لأنها مركبة مجنزرة فإن أنظمة الصواريخ الخاصة بها مزودة بعجلات، مما يمنحهم المزيد من القدرة على المناورة وهو ما يساهم في بقائهم على قيد الحياة".