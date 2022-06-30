متى سيُوقَّع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"؟

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن "توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيتم يوم الثلاثاء 5 تموز، بمشاركة وزراء خارجية الحلف".

وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، في ليتوانيا.

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وشدد ستولتنبرغ على أن قمة الناتو في مدريد "أصبحت تاريخية، حيث اتخذ زعماء دول الحلف عددا من القرارات المهمة، وكذلك وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للمنظمة".

وقال ستولتنبرغ: "أستطيع أن أقول إن الحلفاء قرروا زيادة تمويل الميزانية العامة بشكل كبير في الفترة حتى 2030 ستظهر أرقام محددة في الميزانية السنوية".

وجدد ستولتنبرغ التأكيد على سياسة الناتو بتجنب الصدام مع روسيا.

وأضاف: "إذا كانت هناك حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف الناتو، فسنرى معاناة ودمارًا على نطاق أوسع بكثير، لذلك، لدى الناتو مهمتان الأولى هي تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولكن علينا أيضًا مسؤولية منع التصعيد خارج أوكرانيا، لذلك فإن الناتو ليس طرفا في الصراع على الأرض".