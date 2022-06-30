Advertisement

عربي-دولي

متى سيُوقَّع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-967212-637921981712192792.jpg
Doc-P-967212-637921981712192792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن "توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيتم يوم الثلاثاء 5 تموز، بمشاركة وزراء خارجية الحلف".
وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، في ليتوانيا.
Advertisement
وشدد ستولتنبرغ على أن قمة الناتو في مدريد "أصبحت تاريخية، حيث اتخذ زعماء دول الحلف عددا من القرارات المهمة، وكذلك وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للمنظمة".
وقال ستولتنبرغ: "أستطيع أن أقول إن الحلفاء قرروا زيادة تمويل الميزانية العامة بشكل كبير في الفترة حتى 2030 ستظهر أرقام محددة في الميزانية السنوية".
وجدد ستولتنبرغ التأكيد على سياسة الناتو بتجنب الصدام مع روسيا.
 
 
وأضاف: "إذا كانت هناك حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف الناتو، فسنرى معاناة ودمارًا على نطاق أوسع بكثير، لذلك، لدى الناتو مهمتان الأولى هي تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولكن علينا أيضًا مسؤولية منع التصعيد خارج أوكرانيا، لذلك فإن الناتو ليس طرفا في الصراع على الأرض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-06-30
13:00 | 2022-06-30
12:30 | 2022-06-30
12:00 | 2022-06-30
11:30 | 2022-06-30
11:00 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website