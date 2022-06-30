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اسرائيل تُزوّد قبرص بمنظومات عسكرية

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستزود نظيرتها القبرصية بأنظمة حماية واقية وتكتيكية شخصية طورتها "سورس source" ونظام حمل تكتيكي للجنود القبارصة طورته شركة "ماروم دولفين".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "أرحب بهذا الاتفاق الذي يعد تعبيرا آخر عن العلاقة الوثيقة التي نشاركها مع جمهورية قبرص. سنواصل تعزيز علاقاتنا الدفاعية وتعاوننا لضمان الأمن المتبادل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة ".
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وتشمل الاتفاقيات بيع معدات الحماية الشخصية وأنظمة الحمل التكتيكية لاستخدام الحرس الوطني القبرصي. وستوفر الاتفاقيات أنظمة جنود متكاملة طورتها "سورس"، والتي تشمل معدات الحماية الشخصية، ومعدات الحمل، وتوزيع الوزن الديناميكي (DWD).

كما تم الاتفاق على توفير أنظمة الحمل المصممة خصيصا والتي تشمل حزام العمل TPP الذي طورته شركة "ماروم دولفين"، ويساعد نظام الحمل التكتيكي الفريد في توزيع الوزن ويسمح بالربط السريع والسهل لحقائب الظهر أو الأكياس الكبيرة.
 
 
(روسيا اليوم)
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