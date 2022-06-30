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عربي-دولي
بعد السخرية من صوره... كيف ردّ بوتين على جونسون وترودو؟
Lebanon 24
30-06-2022
|
09:30
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أدلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتصريح حول سخرية قادة مجموعة السبع من صوره، خلال القمة التي انعقدت مؤخرا في ألمانيا.
وقال بوتن للصحفيين خلال زيارته لتركمانستان إن "قادة الغرب على عكسه يعاقرون الكحول ولا يمارسون أي نشاط رياضي".
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وأضاف: "لا أدري كيف يريدون أن يخلعوا ملابسهم، سواء فوق الخصر أو أسفله.. لكن أعتقد أنه سيكون مشهدا مقززا على أية حال.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال ممازحا لقادة مجموعة السبع، إن بمقدورهم خلع ملابسهم "لنظهر أننا أقوى من بوتين"، وذلك وسط توترات بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ممازحا إن قادة الغرب بإمكانهم محاكاة صور مثل تلك التي بدا فيها بوتن عاري الصدر والجذع "بصور (للقادة) وهم عراة الصدور على ظهور الخيل"، في إشارة لاحدى أنشطة بوتن الرياضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
(سكاي نيوز)
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