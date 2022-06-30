جونسون: أوكرانيا لن تتمكن في المستقبل القريب من الانضمام إلى الناتو

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن، أوكرانيا لن تتمكن في المستقبل القريب من الانضمام إلى الناتو.وأشار جونسون إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن حتى "قريبا من الممكن".وأضاف: "لم يكن من الممكن قط أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أي وقت في المستقبل المنظور. الكل يعرف ذلك".