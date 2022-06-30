Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا... ما السبب؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-967250-637922057466756086.jpg
Doc-P-967250-637922057466756086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الخميس، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا من دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما أعلنت الوزارة البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.
Advertisement

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "ردا على هذا العمل غير الودي، تعلن أوكرانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، وفقا للمادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".
وجاء في البيان أن "الجانب الأوكراني بدأ أيضا إجراءات فرض حظر تجاري على سوريا ، فضلا عن فرض عقوبات أخرى على الكيانات والأفراد القانونيين السوريين".

وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت في وقت سابق، أن دمشق قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار رئيس رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، إلى أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين سيساهم في التطوير المتبادل لأسواق جديدة وتسريع إقامة العلاقات في العديد من المجالات.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-06-30
16:30 | 2022-06-30
16:00 | 2022-06-30
15:30 | 2022-06-30
15:00 | 2022-06-30
14:40 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website