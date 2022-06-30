بايدن يتوعد روسيا بدفع "الثمن الباهظ"... هذا ما قاله

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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن بلاده ستقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا حتى تتصدى للعمليات العسكرية الروسية، مشددا على أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عززت الروابط فيما بينها بعد الحرب.وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد، أن روسيا لن تنتصر أوكرانيا، ثم قال إن هذا "الأمر مهم بالنسبة للعالم".وأكد بايدن العمل على حشد دعم أكبر لأوكرانيا، قائلا إن الولايات المتحدة ستقدم 800 مليون دولار إضافية لكييف، وقال إن واشنطن ستواصل دعم كييف "مهما استغرق الوقت".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن دولا في حلف "الناتو" تزيد من إنفاقها العسكري لأجل مواجهة التحديات، بينما تعمل الولايات المتحدة على نشر المزيد من القوات في الدول الأوروبية التي تشغل عضوية الناتو.وأردف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يراهن على أن ينقسم "الناتو" ويتشرذم، لكن العكس هو الذي حصل، بحسب قوله، لا سيما في ظل استعداد كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف العسكري.وتوعد بايدن موسكو بأن تدفع ثمنا وصفه بالباهظ بسبب العمليات العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، محملا روسيا مسؤولية أزمة الغذاء، لأنها "ناجمة عن الحصار الذي تفرضه على موانئ أوكرانيا"، بحسب قوله.