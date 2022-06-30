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عربي-دولي

كيف علّق اردوغان على انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 15:00
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن حلف الناتو يقدم دعما كاملا لأوكرانيا، لكن علينا أن نظهر ذلك برؤية السلام ونسعى جاهدين لوقف المأساة الإنسانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أردوغان أنه من المهم أن يظهر الناتو عزمه على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ويجب ألا يبقى ذلك حبرا على ورق.
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وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تحارب الإرهاب الانفصالي منذ قرابة 40 عاما وراح آلاف من الأتراك ضحية الإرهاب، لذا لم يعد بإمكاننا تحمل المماطلات.

وبخصوص انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو، صرح أردوغان بأن ما شهدناه خلال عملية الانضمام يظهر الخطوط الحمراء لتركيا فيما يتعلق بملف الإرهاب.

وأكد في السياق أن مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا "انتصار دبلوماسي" لتركيا وشعبها بعد عملية تفاوض صعبة.

وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة ستتابع بدقة تنفيذ القضايا المسجلة في المذكرة الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا وستتخذ خطوات وفقا لذلك.

هذا، وأشار أردوغان إلى أن السويد وعدت بتسليم 73 إرهابيا إلى تركيا.
 
(روسيا اليوم)
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