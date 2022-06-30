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عربي-دولي

زلّة لسان جديدة لبايدن: سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم"!

Lebanon 24
30-06-2022 | 16:30
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، في زلة لسان جديدة خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، معربا عن نيته حماية الأوكرانيين من أنفسهم.

وقال بايدن: "سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم. أعني أن الروس لن ينتصروا".
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كما خلط بايدن بين السويد وسويسرا في حديثه في المؤتمر، إذ رحب بضم فنلندا وسويسرا إلى الحلف، ليتدارك نفسه، ويصحح اسم الدولة الخطأ بسرعة ويقول إنه يقصد السويد.
 
 
(روسيا اليوم)
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