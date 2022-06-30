ماكرون: ثمن العقوبات ضدّ روسيا مرتفع

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد، بأن ثمن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل المقدم لأوكرانيا مرتفع حقا.



وقال: "رغم أن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل الذي نقدمه لأوكرانيا مرتفع جدا بالفعل، إلا أنه ثمن الحرب الذي لم نكن نريده، يجب دفع هذا الثمن من قبل أوروبا لاستعادة السلام".

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(روسيا اليوم)