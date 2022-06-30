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رسالة من زيلينسكي إلى بوتين

Lebanon 24
30-06-2022 | 14:40
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الخميس، أنه سلم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دون أن يكشف مضمونها.

وقال ويدودو إثر لقائه نظيره الروسي في موسكو بحسب ترجمة لتصريحاته إلى الروسية، "سلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس زيلينسكي".
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وأضاف "وأبديت عزمي على تأمين (قناة) للتواصل بين الرئيسين".

وتابع "لا مصلحة أخرى لإندونيسيا (...) سوى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت"، داعيا "جميع القادة العالميين إلى إحياء روح التعاون".

وأورد الرئيس الإندونيسي الذي تم استقباله في الكرملين غداة زيارة لأوكرانيا "رغم أن الوضع لا يزال معقدا، ينبغي المضي نحو تسوية والبدء بحوار".

من جهته، شكر بوتين لويدودو إجراء "محادثات مثمرة"، مبديا "اقتناعه" بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها الخميس خلال هذه المحادثات ستساهم "في تعزيز الشراكة الروسية الاندونيسية".
 
(الحرة)
 
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