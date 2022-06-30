روسيا: الستار الحديدي أُُسدِل مجدّداً

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مع تعرّضه لنكسات في الشرق، حيث تخوض قواته معارك شرسة ضد واحد من أكبر الجيوش في العالم، تمكن الجيش الأوكراني من تحقيق انتصار في البحر الأسود. فقد أشاد الجيش الأوكراني أمس بتحرير منطقة استراتيجية بعد الإعلان عن انسحاب قوات موسكو من جزيرة الثعبان في البحر الأسود المحتلة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي.وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على تطبيق تلغرام: أشكر المدافعين عن منطقة أوديسا الذين بذلوا أقصى جهودهم لتحرير منطقة ذات أهمية استراتيجية.وأعلن الجيش الروسي أنه انسحب من جزيرة الثعبان. وقالت وزارة الدفاع الروسية في 30 حزيران، وفي مبادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان، وسحبت كتيبتها منها. وأكدت أن من شأن هذه المبادرة تسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا.وتقع الجزيرة على مسافة نحو 50 كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة نحو مئة كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني، وفقا لـ "فرانس برس".كما تقع على مسافة أقل من 200 كيلومتر من ميناء كونستانتا الروماني الرئيسي و300 كيلومتر من القاعدة الروسية الرئيسية بشبه جزيرة القرم في سيفاستوبول، حسب "فرانس برس".وبالنسبة إلى كييف، فسوف تساعد استعادة الجزيرة في كسر الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على شواطئ أوكرانيا في البحر الأسود.وتعرّض اقتصاد أوديسا للاختناق بسبب إغلاق موانئها والحصار الروسي على البحر الأسود، وقال عمدة المدينة، جينادي تروخانوف، إن "جزيرة الثعبان أصبحت رمزا"، حسب "وول ستريت جورنال".وتهيمن البحرية الروسية على البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا، وفرضت حصارا على جميع السفن البحرية والتجارية الأوكرانية..وفي خطوة اخرى، أعلنت السلطات التي نصّبتها قوات الاحتلال الروسية في جنوب أوكرانيا، أمس، انطلاق أول سفينة محملة بـ 7 آلاف طن من الحبوب الأوكرانية من مرفأ بيرديانسك، في أول عملية تصدير من نوعها.وتتهم كييف منذ أسابيع روسيا بسرقة محاصيلها من القمح في المناطق التي احتلتها بجنوب البلاد لإعادة بيعها بصورة غير مشروعة في العالم. وكانت الشحنات تصدّر حتى الآن برا وعبر السكك الحديد، بحسب وسائل إعلام وكييف. وفتحت روسيا الآن خطا بحريا لتصدير القمح الأوكراني إلى دول أخرى.