Advertisement

عربي-دولي

باحث سياسي يعلق على تصريحات جونسون ضد روسيا: هلوسات تاريخية!

Lebanon 24
01-07-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-967377-637922537253772108.jpg
Doc-P-967377-637922537253772108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت ان تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الفظة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، هلوسات لاستعادة ماض استعماري بريطاني بغيض.

 

وأضاف رفعت في حديث لـ RT: "تبدو هيستريا بريطانيا ضد روسيا في أغلب الأحيان أكثر من الولايات المتحدة.. رغم انسحاب الأولى من الاتحاد الاوروبي لكن تؤكد بريطانيا مرارا عبر سلوكها أنها الأمينة علي الاستعمار القديم حتي بادوانه الجديدة في نهب شعوب العالم والهيمنة علي دول كوكب الارض".

 

وأوضح: "بريطانيا التي احتلت نصف العالم حتى وقت قريب وأذلت البشرية كلها تحت وطأة العسكر الإنجليز تتحدث عن السلوك الذكوري!!!! وبريطانيا التي سحقت حقوق الانسان في كل مكان تتحدث عن العدوان علي الدول الأخرى!!!! وبريطانيا التي سجنت ربع سكان العالم تقريبا في الهند تتحدث عن حقوق الشعوب!! وبريطانيا التي دشنت للفصل العنصري بين شعوب العالم ومارسته في جنوب إفريقيا تتحدث عن اليوم عن روسيا!!! وبريطانيا التي أبحرت قواتها لما يزيد عن 10 آلاف كيلو متر عام 1982 لمنع الارجنتينيين من تقرير مصيرهم ولتعتدي علي جزر فوكلاند وتستمر في احتلالها بالقوة رغم أنها جزء من أرض الأ وكأن الأرجنتين تقع أمام سواحلها مباشرة !!!!".

 

وقال: "الشيطان يعظ باختصار... والأمر - أمر بريطانيا - لا علاقة له بأوكرانيا أصلا إنما له بمصالح احتكارية ورأسمالية وتاريخ من الهيمنة الغربية علي العالم تخوض بريطانيا مع أمريكا معركتها الأخيرة حتي لا ينقسم العالم لأكثر من قوى عظمى تعيد التوازن للعالم وتوقف بلطجة القوة العظمى الوحيدة!"

 

وختم حديثه بالقول: "أميركا تفعل ذلك وهي علي رأس العالم الغربي وربما يكون لموقفها ما يبرره.. أما الموقف البريطاني فهو المثير للدهشة إذ لا تريد بريطانيا أن تصدق حتى الآن أن قيادة الغرب لم تعد لها منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن وأنها ليست إلا تابعا يعيش في هلوسات تاريخية!!

(روسيا اليوم)

Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-07-01
09:57 | 2022-07-01
09:30 | 2022-07-01
09:00 | 2022-07-01
08:30 | 2022-07-01
08:00 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website