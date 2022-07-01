باحث سياسي يعلق على تصريحات جونسون ضد روسيا: هلوسات تاريخية!

اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت ان تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الفظة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، هلوسات لاستعادة ماض استعماري بريطاني بغيض.

وأضاف رفعت في حديث لـ RT: "تبدو هيستريا بريطانيا ضد روسيا في أغلب الأحيان أكثر من الولايات المتحدة.. رغم انسحاب الأولى من الاتحاد الاوروبي لكن تؤكد بريطانيا مرارا عبر سلوكها أنها الأمينة علي الاستعمار القديم حتي بادوانه الجديدة في نهب شعوب العالم والهيمنة علي دول كوكب الارض".

وأوضح: "بريطانيا التي احتلت نصف العالم حتى وقت قريب وأذلت البشرية كلها تحت وطأة العسكر الإنجليز تتحدث عن السلوك الذكوري!!!! وبريطانيا التي سحقت حقوق الانسان في كل مكان تتحدث عن العدوان علي الدول الأخرى!!!! وبريطانيا التي سجنت ربع سكان العالم تقريبا في الهند تتحدث عن حقوق الشعوب!! وبريطانيا التي دشنت للفصل العنصري بين شعوب العالم ومارسته في جنوب إفريقيا تتحدث عن اليوم عن روسيا!!! وبريطانيا التي أبحرت قواتها لما يزيد عن 10 آلاف كيلو متر عام 1982 لمنع الارجنتينيين من تقرير مصيرهم ولتعتدي علي جزر فوكلاند وتستمر في احتلالها بالقوة رغم أنها جزء من أرض الأ وكأن الأرجنتين تقع أمام سواحلها مباشرة !!!!".

وقال: "الشيطان يعظ باختصار... والأمر - أمر بريطانيا - لا علاقة له بأوكرانيا أصلا إنما له بمصالح احتكارية ورأسمالية وتاريخ من الهيمنة الغربية علي العالم تخوض بريطانيا مع أمريكا معركتها الأخيرة حتي لا ينقسم العالم لأكثر من قوى عظمى تعيد التوازن للعالم وتوقف بلطجة القوة العظمى الوحيدة!"

وختم حديثه بالقول: "أميركا تفعل ذلك وهي علي رأس العالم الغربي وربما يكون لموقفها ما يبرره.. أما الموقف البريطاني فهو المثير للدهشة إذ لا تريد بريطانيا أن تصدق حتى الآن أن قيادة الغرب لم تعد لها منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن وأنها ليست إلا تابعا يعيش في هلوسات تاريخية!!

(روسيا اليوم)