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عربي-دولي

"144 جندياً مقابل 144".. الكشف عن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
01-07-2022 | 02:00
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت عمليات تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، يوم الأربعاء الماضي، وكشفت أن لديها أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني.

 

وقالت الوزارة في بيان: "إنه تمّ تبادل 144 جنديًّا مقابل 144"، مضيفةً أن عملية التبادُل "تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

 

وأكدت أن "أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، الذين يشكلون غالبية العائدين، الأهم، والباقي يأتي لاحقًا".

 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد على 6 آلاف شخص.

 

اتفاقية تبادل الأسرى

 

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تم إطلاق سراح 144 عسكريًّا أوكرانيًّا من الأسر كجزءٍ من عملية تبادل الأسرى، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية.

 

ويتردد أن 43 منهم ينتمون إلى صفوف كتيبة أزوف، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو، وهي العملية الأكبر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت يوم الخميس 24 شباط 2022.

 

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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