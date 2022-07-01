29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية
Lebanon 24
01-07-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية الخميس مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عام في 25 تموز، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.
Advertisement
وينصّ مشروع الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، يعيّنه الرئيس.
وهذه الحكومة "مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية" وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.
ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى، إذ إنّه "القائد الأعلى للقوات المسلّحة" و"يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية" و"يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة"، و"يُسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية" ويتمتع بحقّ "عرض مشاريع القوانين" على البرلمان الذي يتعيّن عليه أن يوليها "أولوية النظر" فيها على سائر مشاريع القوانين.
بالمقابل يقلّص مشروع الدستور الجديد إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان، الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وكما سبق للصادق بلعيد، منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد، أن قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو، فإنّ مشروع الدستور لا ينصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل يقول إنّ "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وتهدف هذه الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".
كذلك فإنّ مشروع الدستور الجديد ينصّ على أنّ الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة"، كما أنّ "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز".
ويكفل مشروع الدستور الجديد "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين".
ويفترض أن يحلّ هذا النصّ محلّ دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتّهم المعارضة ومنظمات حقوقية سعيّد بالسعي إلى إقرار دستور مفصّل على قياسه.
وإثر أزمة سياسية استمرّت أشهراً، أعلن سعيّد في 25 يوليو تولّيه كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في البلاد بإقالته رئيس الوزراء وتعليقه عمل البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة.
وسيجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الذكرى السنوية الأولى للإجراءات الاستثنائية التي استحوذ بموجبها سعيّد على السلطات واعتبرتها المعارضة "انقلاباً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
13:35 | 2022-06-30
30/06/2022 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
01:01 | 2022-07-01
01/07/2022 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
02:00 | 2022-07-01
01/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
00:29 | 2022-07-01
01/07/2022 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2022-07-01
الفيروس آخذ في التطور :"أسوأ نسخة" من كورونا تنتشر.. عودة إلى المربع الأول؟
09:57 | 2022-07-01
أكثر من مليوني إصابة بـ"كورونا" خلال أسبوع في هذا البلد!
09:30 | 2022-07-01
الآلاف يتدفقون إلى مكة لأداء مناسك الحج
09:00 | 2022-07-01
بيان بريطاني فرنسي ألماني: برنامج إيران النووي متقدم أكثر من أي وقت مضى
08:30 | 2022-07-01
نائبة أميركيّة: أوكرانيا هي العراق الجديد
08:00 | 2022-07-01
مخطط غربي لـ "تقسيم" أوكرانيا.. و3 سيناريوهات للحرب!
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
01/07/2022 17:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
01/07/2022 17:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
01/07/2022 17:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact