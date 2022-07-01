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عربي-دولي

سحابة غريبة فوق سماء كييف.. وفيديو يوثق الظاهرة

Lebanon 24
01-07-2022 | 04:00
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سحابة غريبة قيل إنها كانت فوق العاصمة الأوكرانية كييف، وبدت وهي ترعد وتبرق دون هطول أمطار.

 

ووفق المنشور فإن السحابة الغريبة ظهرت فوق كييف يوم الثلاثاء الماضي، وأثارت تساؤلات حول طبيعتها نظرا لغرابتها.

Last evening, the whole Kyiv saw and heard the strange cloud hanging over the city. Thunder and lightning without storm. #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/Q3zVxdrJFZ

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ودفعت الظاهرة الجوية الغريبة مرصد هونغ كونغ للتعليق موضحا أنها عاصفة رعدية جافة، حسبما نقل موقع "إنديا إكسبريس".

 

وأوضح المرصد أن الظاهرة تؤدي إلى حدوث برق ورعد دون هطول أمطار، لأن قطرات المطر التي تنتجها السحب الرعدية في هذه الحالة، تتبخر في الهواء قبل أن تصل إلى الأرض.

(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز

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