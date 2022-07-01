القوات الروسية تشن هجوما واسعا في دونباس.. و14 قتيلا بغارة على أوديسا



Advertisement

وفي آخر التطورات الميدانية، قُتل 14 شخصاً، وجُرح 30 آخرون بينهم أطفال، في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الجمعة. واصل الجيش الروسي، الجمعة، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، ضمن عمليته العسكرية التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري في مواجهة الدب الروسي.وفي آخر التطورات الميدانية، قُتل 14 شخصاً، وجُرح 30 آخرون بينهم أطفال، في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الجمعة.





وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق، يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر" التي تبعد حوالي 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا. وقال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، إنّ "عدد القتلى في الهجوم الصاروخي على المبنى السكني ارتفع إلى 14". وأضاف أنّ الصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود.وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق، يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر" التي تبعد حوالي 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.

من جهته، اعترف الرئيس الأوكراني بأن الوضع في دونباس لا يزال صعباً للغاية، مشيراً إلى أن القوات الروسية استخدمت كامل ترسانتها لضرب منطقتي لوغانسك ودونيتسك. كما أكد أن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى الأوكرانية في البحر الأسود لا يضمن أمن أوكرانيا.



وتزامناً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ووحدات من قوات لوغانسك شنـت هجوما واسعا على مدينة سيفيرسك بعد السيطرة على عدد من المناطق في لوغانسك ودونيتسك.