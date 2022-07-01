مَنْ يمتلك القدرة على رفع الحظر عن اتفاق الحبوب في البحر الأسود؟

تتطلع أوكرانيا إلى تركيا للحصول على ضمانات أمنية من شأنها أن تفتح صفقة مع روسيا للسماح بشحن ملايين الأطنان من الحبوب عبر البحر الأسود إلى عالم جائع.

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وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "صرح مسؤول حكومي في كييف للصحيفة بأن هناك خطة قيد المناقشة من شأنها أن تفتح الموانئ الأوكرانية المحظورة أمام السفن المحملة بالحبوب، من دون الحاجة إلى إزالة الألغام من المياه في المنطقة.

وقال المسؤول إن الضمان الأمني الذي تقدمه تركيا أو دولة أخرى - من المحتمل أن يكون ذلك ضمن حلف شمال الأطلسي - هو الآن الجزء المفقود الحاسم في الصفقة، وإذا اتفقت جميع الأطراف، يمكن الانتهاء من وضع الخطة في غضون أيام. وحذر المسؤول من أنه "من السابق لأوانه الإفراط في التفاؤل" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى مدى حساسية وصعوبة المحادثات. لكن الخطوط العريضة لصفقة محتملة، كما رأت كييف، تأتي وسط ضوضاء إيجابية من قادة تركيا وإيطاليا في الأيام الأخيرة".

وتابعت الصحيفة، "إن المخاطر كبيرة حيث يصارع العالم للتغلب على أزمة نقص القمح وغيره من الصادرات الغذائية الزراعية من المزارع فائقة الإنتاجية في أوكرانيا. يهدد حصار روسيا لأكثر من 20 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا بتحويل أزمة الغذاء العالمية إلى حالة طوارئ للجوع في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأكثر اعتمادًا على الإمدادات الأوكرانية. قبل الغزو الروسي، كانت 90 في المائة من صادرات أوكرانيا تمر عبر موانئ البحر الأسود مثل أوديسا وماريوبول. لكن الحرب دمرت ماريوبول وأجبرت السلطات الأوكرانية على زرع ألغام دفاعية حول أوديسا استعدادًا لهجوم روسي مرعب.

تضغط الأمم المتحدة لفتح ممر شحن محمي في البحر الأسود للسماح للبلاد بتصدير كميات كبيرة مرة أخرى. لكن المسؤولين في كييف، وكذلك الحكومات الغربية، يشككون في أن روسيا ستستغل فتح ميناء أوديسا لشن هجوم. يوم الثلاثاء، ألمح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى أن انفراجة قد تكون وشيكة. وقال إنه يمكن إبرام صفقة محتملة لا تتطلب من أوكرانيا إزالة الألغام، وأن الاتفاق مرهون بشكل أساسي بـ"الموافقة النهائية من الكرملين". واستشهد بمعلومات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أطلع قادة مجموعة السبع في قمة في وقت سابق هذا الأسبوع".

وأضافت الصحيفة، "أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن تفاؤله بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق، خلال محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة الناتو في مدريد. ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن أردوغان قوله: "نحاول حل العملية بسياسة توازن". وأضاف: "نأمل أن تؤدي سياسة التوازن هذه إلى نتائج وتتيح إمكانية إيصال الحبوب إلى البلدان التي تواجه نقصًا في الوقت الحالي عبر ممر في أسرع وقت ممكن". وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن تركيا نفسها يمكن أن توفر الضمانات الأمنية اللازمة لشحنات الحبوب الأوكرانية. وكانت كييف قد أشارت في السابق إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا في ضمان المرور الآمن للشحن التجاري في البحر الأسود. يبدو أن هذه الفكرة قد تم التراجع عنها. وأضاف: "الأمم المتحدة تتوسط للتو في الصفقة". الآن كييف "تبحث عن ضمان أمني على المستوى الوطني - من تركيا أو من دولة أخرى". وأضاف المسؤول أن معظم الدول التي يمكن أن تلعب مثل هذا الدور هي "دول الناتو". وقال المسؤول، موضحًا الخطوط العريضة لاتفاق محتمل: "الفكرة هي استخدام مسار الرحلة الذي لن يتطلب أي تغييرات في الوجود العسكري جنبًا إلى جنب مع التنسيق عبر تركيا". وأكد المسؤول الأوكراني أن هذا يعني استخدام الطرق التي لا تحتاج إلى إزالة الألغام. على الرغم من أن دراغي قال للصحفيين إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا تتسارع، إلا أن المسؤول الأوكراني قال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق "اليوم، أو لا يمكن أبدًا ... كل شيء يعتمد على السياسة".

وأضاف المسؤول، مرة أخرى، إذا توصل الطرفان إلى "تفاهم"، يمكن استكمال الاتفاق "في غضون أيام". ويوم الأحد، قال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين إن الأمر قد يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى يتم التوصل إلى اتفاق ولكي تبدأ السفن في الإبحار عبر الممر الآمن".

وختمت الصحيفة، "أرسلت تركيا، التي تحاول تنسيق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفدا عسكريا إلى موسكو الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن ممر آمن على البحر الأسود. قال كالين إنه "إذا اتفق الطرفان، فسنعقد اجتماعًا بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في اسطنبول". وأضاف أن أنقرة تأمل في عقد الاجتماع "في أقرب وقت ممكن"."