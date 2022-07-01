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هل "حزب الله" أوّل ملف على أجندة رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 06:30
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أول ملف على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ليس الملف النووي الإيراني أو "حزب الله".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن "لابيد التقى رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، رونين بار، لبحث عدد من الملفات، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة "حماس".
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وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أكدت بدورها أن لابيد سيجري عدة لقاءات اليوم مع رونين بارن، برفقة يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، في مقر وزارة الدفاع في مبنى "الكرياه" في تل أبيب.
 
 
يذكر أن لابيد سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي رقم 14، بعد إعلان نفتالي بينيت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل.
 
(سبوتنيك)
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