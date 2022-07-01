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عربي-دولي
رئيس هذه الدولة لم يعد يلعب الهوكي مع بوتين!
Lebanon 24
01-07-2022
|
07:00
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على رفض الرئيس الفنلندي سولي نينيستو لعب الهوكي مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار بيسكوف إلى أن الهوكي لعبة جماعية تعزز التقارب وتشكيل الثقة المتبادلة.
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قائلا: "في الواقع، مثل هذه الرياضة الجماعية كالهوكي تعزز التقارب وتشكيل الثقة المتبادلة، وكانت هذه ممارسة إيجابية في بداية مسار رئيس فنلندا".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي يلعب الهوكي بانتظام وليس لديه نقص في أعضاء فريقه بالهوكي.
يذكر أن صحيفة La Repubblica نشرت مقابلة مع الرئيس الفنلندي، قال فيها إنه لم يعد يلعب الهوكي مع الرئيس الروسي بوتين، وذكر أن اللعبة الوحيدة التي حدثت في بداية مسيرته عام 2012، ردا على صورة التقطت لرئيسي البلدين معا في حلبة هوكي.
(روسيا اليوم)
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