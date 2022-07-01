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عربي-دولي

الآلاف يتدفقون إلى مكة لأداء مناسك الحج

Lebanon 24
01-07-2022 | 09:30
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بدأ آلاف الحجيج في الوصول إلى مدينة مكة، من بين ما يقارب مليون يتوقع أن يؤدوا مناسك الحج هذا العام.

وأدى المئات الطواف حول الكعبة، مرتدين ملابس الإحرام، فيما يمسك بعضهم مظلات تقيهم حرارة الشمس.

وقال أحمد محمود، وهو أحد الحجاج المصريين: "الحمد لله.. من المستحيل أن أصف شعوري الآن. وجودي في الحرم وفي أرض الحرمين يسعدني جدا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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وسمحت السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارج أراضيها، بعد عامين لم يحضر الحج فيهما سوى بضعة آلاف من السعوديين والمقيميين، بسبب تفشي فيروس كورونا والفوضى التي أحدثها في العالم وفرضه قيودا على السفر.

 لكن السلطات قالت إن مليون شخص فقط يمكنهم أداء الحج هذا العام، وهو أقل من نصف الأعداد قبل الجائحة.

ويقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وتلقوا كل جرعات اللقاحات للوقاية من كوفيد-19، ولا يعانون من أمراض مزمنة.


(سكاي نيوز)
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