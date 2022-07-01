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عربي-دولي

صور أقمار صناعية تكشف... هذا ما تُحضّره إيران

Lebanon 24
01-07-2022 | 10:30
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نشر موقع معهد البحرية الأميركية صورا لأقمار صناعية أظهرت بدء إيران ببناء ما يبدو وكأنه زورق صاروخي شبحي جديد. 

ويتميز القارب، الذي قد يكون لديه القدرة على حمل الصواريخ، بإمكانياته في التخفي مقارنة بأنواع أخرى تمتلكها إيران.
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ورصد المعهد الزورق في حوض بناء السفن في جزيرة قشم، ويمكن رؤيته في صور الأقمار الصناعية التجارية لشركة إيرباص التي تشاركها علنا على موقع غوغل إيرث.

وقد شوهد القارب الجديد بجوار قارب جديد آخر، وهو من طراز "كورفيت الشهيد سليماني" وله قدرة على التخفي أيضا ويبدو حديثا. 

أما الزورق الجديد فيبدو أنه يفتقر إلى مهبط طائرات الهليكوبتر الذي تمتلكه فئة "الشهيد سليماني"، لكنها غير مكتملة حاليا، لذلك من الصعب على المعهد تقييم الملاءمة النهائية. 

وبإمكان الزورق أن يحمل ما بين 4 إلى 8 صواريخ نور أو قادر المضادة للسفن، وهي نسخ إيرانية مطورة من عائلة صواريخ سي-802 الصينية.

ونظرا لوجوده في حوض بناء السفن وإلى جواره "كورفيت الشهيد سليماني"، رجح المعهد أن يكون الزورق الجديد تابع للحرس الثوري. 

ويمتلك الحرس قوات بحرية منفصلة عن البحرية النظامية. وإلى جانب القوارب السريعة ذات التسليح الخفيف والمراكب الجديدة الأخرى، يطور الحرس الثوري الإيراني نسخه القديمة من السفن.

وتشمل هذه السفن "فئة الشهيد سليماني" التي رصدها معهد البحرية في مارس 2021. ومن المعروف أن ثلاثا منها قيد الإنشاء، كل منها في ساحة مختلفة، لكنها لم تدخل الخدمة بعد. وبإمكانها حمل أربعة صواريخ من طراز سي-802.

وتأتي هذه الصور في الوقت الذي عبرت فيه قوى غربية كبرى عن قلقها، الخميس، إزاء فشل الدبلوماسيين الأميركيين والإيرانيين في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين قال الاتحاد الأوروبي إن الأطراف "قد لا تتمكن من الوصول إلى خط النهاية".

وقال مسؤول أميركي إن الخلافات اتسعت بعد المحادثات التي لم يكتب لها النجاح هذا الأسبوع.
 
 
(الحرة)
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