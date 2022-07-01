في ظهور نادر... زعيم طالبان يشارك باجتماع ديني في كابل

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شارك القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، الذي يبقى عادة بعيدا عن المناسبات العامة، في اجتماع لشخصيات دينية، الجمعة، في كابل على ما أعلن مساعد الناطق باسم الحكومة الأفغانية.ويذكر أن أخوند زاده لم يسبق أن صور علنا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في آب الماضي، ولم تنشر له أي صورة جديدة على الإنترنت.وترحم زعيم حركة طالبان الأفغانية على أرواح ضحايا زلزال أفغانستان خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها أمام رجال دين في كابل، وفقا لأسوشيتد برس.