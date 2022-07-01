أكثر من مليوني إصابة بـ"كورونا" خلال أسبوع في هذا البلد!

Advertisement

ارتفعت حالات الإصابة بـ"كوفيد - 19" في بريطانيا بنسبة تزيد عن 30% في غضون أسبوع واحد.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسباب الزيادة ربما تكون ناجمة عن وجود متغيرات أوميكرون الأكثر اعتدالًا، التي تبقى على الرغم من ذلك معدية.وتشير التقديرات إلى أن عدد الإصابات في المملكة المتحدة بالفيروس خلال أسبوع في نهاية الشهر الماضي قد تجاوز عتبة أكثر من مليوني حالة، أي ما يصل إلى حالة إصابة واحدة بين كل ثلاثين شخصًا.