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مصرع 20 شخصًا على الأقل في انزلاق تربة في الهند

Lebanon 24
01-07-2022 | 13:24
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قضى ما لا يقل عن 20 شخصًا في انزلاق للتربة طمر ورشة بناء سكة حديد في شمال شرق الهند، وفق ما أعلن الجيش الجمعة، فيما تواصل فرق الإغاثة البحث عن عشرات المفقودين.
      
وغالبية الضحايا من جنود الإحتياط في القوات البرية ممن كانوا يعملون في مشروع بناء سكة حديد في ولاية مانيبور.
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وأعلن الجيش في بيان العثور على 18 ناجيًا إلى الآن، فيما لا يزال 15 من جنود الإحتياط و29 مدنيًا في عداد المفقودين.
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