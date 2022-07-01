إيران: نأمل من فريقنا المفاوض أن يتمكن من إلغاء الحظر بما يمتلك من حجج

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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، إن طهران تعول على تمكن الفريق المفاوض من رفع العقوبات ويضع البلاد على مسار التطور بما له من حجج قوية حول أنشطة طهران النووية.وأعرب إسلامي عن أمله في أن يتمكن فريق التفاوض النووي الإيراني من تقديم حجج منطقية وقوية بشأن أنشطة إيران النووية لإلغاء الحظر عن البلاد وتمنى لهم التوفيق لتحقيق الهدف.وجاءت تصريحاته خلال مراسم تكريم ذكرى شهداء السابع من تير (28 حزيران 1981) مساء الخميس بمدینة أصفهان مرکز محافظة أصفهان وسط البلاد.وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران إلى الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية بتعاون مع مرتزقتها من زمرة المنافقين بشأن قرار إيران صنع قنبلة نووية، قائلا: "منذ 20 عاما وهم يوجهون اتهامات ضد إيران"، معتبرا أن موافقة إيران على الاتفاق النووي جاءت لإزالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.وأوضح أن زمرة المنافقين بدأت نشاطها منذ عشرين عاما حول أنشطة إيران النووية خدمة للغطرسة العالمیة وزعمت أن إيران قامت بصنع قنبلة نووية، لذا قررت الوكالة الذرية الدولیة التحقيق في هذا الموضوع.کما لفت إلى مفاوضات المسؤولين الإيرانيين خلال هذه السنوات العشرين مع الأطراف المختلفة لرفض هذه المزاعم، موضحا أن المفاوضات أدت في النهایة إلی التوصل إلی الاتفاق النووي بهدف إلغاء الحظر عن البلاد.وقال: "لكن خلال فترة المفاوضات الأخيرة زعم الكیان الصهیوني أنه سرق وثائق الأرشيف النووي الإيراني وقرر فضح إحدى تلك الوثائق في كل مرة، بينما أعلنت 16 منظمة استخباراتية نووية دولیة أن إيران ليست لديها أنشطة نووية سرية".