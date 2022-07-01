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عربي-دولي
بابا فرنسيس: وضعوا في فمي كلمات لم أقلها عن بوتين
Lebanon 24
01-07-2022
|
15:00
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أشار البابا فرنسيس في حديث لوكالة "تيلام" الأرجنتينية، إلى أن الإعلام يجتزئ في بعض الأحيان عبارات أو كلمات من حديثه ويخرج قوله عن سياقه.
وقال "إذا تكلمت، فإن الجميع يقول: البابا تحدث وقال هذا".
وأضاف: 'لكن في بعض الأحيان أيضا يخرجون جملة من سياقها ويجعلونك تقول ما لم تقصده.. بعبارة أخرى، ينبغي توخي الحذر الشديد".
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وأردف قائلا: "على سبيل المثال، مع الحرب، كان هناك جدل طويل حول تصريح لي في مجلة يسوعية.. قلت إنه: لا يوجد هنا جيد ولا سيء، وشرحت السبب".
وأفاد بأنهم أخذوا هذه الجملة بمفردها وقالو: البابا لا يدين بوتين!".
وصرح بأنه قال "الحقيقة هي أن حالة الحرب هي شيء أكبر شمولا وأكثر خطورة، وليس هناك خير وسيء.. كل شخص متورط وهذا ما علينا أن نتعلمه".
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