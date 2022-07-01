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عربي-دولي

حصيلة مصابي جدري القردة في هذا البلد تتخطى الألف شخص

Lebanon 24
01-07-2022 | 16:30
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أعلن معهد "روبرت كوخ" لبحوث الأمراض المعدية عن تجاوز حصيلة مصابي جدري القردة في ألمانيا الألف شخص.

وأشارت رسالة نشرها المعهد إلى أنه تم استلام بيانات عن 1054 حالة إصابة بهذا الفيروس من الولايات الفيدرالية الألمانية. وبحسب المعهد، فإن مستوى التهديد على السكان لا يزال محدودا.
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وفي وقت سابق، أبلغ وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن أول حالة إصابة بشرية بجدرى القردة في البلاد.

واعترفت لجنة حالات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية سابقا بالطبيعة الطارئة لتفشي مرض جدري القردة، لكنها لم توافق على أنها حالة طارئة تثير قلقا دوليا.
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