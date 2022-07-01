طهران: منطقة الشرق الأوسط خرجت عن سيطرة أميركا

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قال خطيب صلاة الجمعة في طهران، حجة الإسلام أبو ترابي فرد، إن "منطقة الشرق الأوسط خرجت عن السيطرة الأميركية وهي حاليا تقع في سيطرة الدول الإسلامية القوية والمولعة بالقرآن الكريم".وأضاف: "في حقيقة الأمر البعض يشيرون إلى تشكيل حلف شمال الأطلسي العسكري لمنطقة جنوب غرب آسيا، لأنهم يشهدون تنامي قوة الأمة الإسلامية".وأضاف: "منطقة الشرق الأوسط خرجت من سيطرة الولايات المتحدة، وهي حاليا تقع في سيطرة الدول الإسلامية القوية والمولعة بالقرآن الكريم".وتابع أن "حلف الناتو العسكري للمرتزقة الأميركيين حاليا لديه أقل تأثير في مواجهة الحركة الاستبدادية لدول المنطقة من ذي قبل".ونوه إلى أن "إرادة الشعوب اليمنية والفلسطينية واللبنانية والعراقية وباقي الأمم الإسلامية تقرر مصير هذه المنطقة وتحدد المسار الصحيح، ولا تلعب الولايات المتحدة دورا فيها".وأشار إلى أن "عامي 1981 و1982 كانا من أشد الأعوام صعوبة على الشعب الإيراني بسبب مواجهة الأعداء الداخليين والغطرسة الخارجية".وشدد على أن "الشعب الإيراني حقق انتصارات كبيرة من خلال الأحداث الصعبة"، مؤكدا أن "الأحداث لم تضعف شعبنا فحسب، بل لعبت دورا مهما في صموده".