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عربي-دولي
يائير لابيد يتولّى رئاسة وزراء إسرائيل
Lebanon 24
01-07-2022
|
17:18
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تولّى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء في إسرائيل الجمعة، حيث من المقرر أن يقود وزير الخارجية السابق البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة في كانون الاول.
وكان الائتلاف الحكومي المؤلف من ثمانية أحزاب والذي تم تشكيله العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت فقد الأغلبية في الكنيست بعد انسحاب أحد نوابه، مما أدى إلى حل البرلمان في نهاية المطاف.
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وسيتولى لابيد الصحافي ومقدم البرامج التلفزيونية السابق، رئاسة الحكومة خلفا لبينيت وفقا لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر المقبل، والتي ستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون حوالي ثلاث سنوات ونصف، حيث لم تسفر نتائج جولات الانتخابات السابقة عن تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة.
ومن إنجازات التحالف نجاحه في إقرار أول موازنة في إسرائيل منذ العام 2018.
لكن بعد عام على تشكيله، خسر التحالف أغلبيته في البرلمان إلى درجة أن الحكومة لم تتمكن من تمرير تجديد قانون يضمن لأكثر من 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الإسرائيليون الآخرون.
ويأتي لابيد زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) من تيار الوسط، ليكون أول رئيس للوزراء في البلاد لا ينتمي إلى الأحزاب اليمينية منذ أكثر من 20 عاما.
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