29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شحنة أسلحة أميركية جديدة لأوكرانيا... مما هي مؤلفة؟
Lebanon 24
01-07-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ "ناسامز" أرض جو، و4 رادارات إضافية مضادة للمدفعية، وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمترا، ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.
Advertisement
والخميس أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة "هيمارس".
وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن الولايات المتحدة "قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7.6 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي حتى الآن".
وأضاف المسؤول أن منظومة الصواريخ "هيمارس" لديها القدرة على استهداف القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
11:36 | 2022-07-01
01/07/2022 11:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحتجون يقطعون أوتوستراد الدورة - بيروت (فيديو)
Lebanon 24
مُحتجون يقطعون أوتوستراد الدورة - بيروت (فيديو)
14:48 | 2022-07-01
01/07/2022 02:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
16:45 | 2022-07-01
01/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّ يظهرُ بعد إعلان وفاته باشتباكٍ مع الجيش.. هذه قصّته الكاملة
Lebanon 24
لبنانيّ يظهرُ بعد إعلان وفاته باشتباكٍ مع الجيش.. هذه قصّته الكاملة
06:33 | 2022-07-01
01/07/2022 06:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2022-07-02
"الشبح الهليوني" يجتاح الشواطئ العربية... ماذا عن لسعته؟
05:00 | 2022-07-02
الرئيس القبرصي: العقوبات على روسيا ضربت السياحة والبنوك والخدمات القبرصية
04:30 | 2022-07-02
الهدف انتقامي.. أوكرانيا تفسر "الهجوم الرهيب" على أوديسا
04:00 | 2022-07-02
تظاهرات في إسبانيا والمغرب... ما السبب؟
03:30 | 2022-07-02
"في حال فشلت محادثات الصفقة النووية" الشرق الأوسط أمام تصعيد خطير؟
03:00 | 2022-07-02
بلومبيرغ: محادثات الاتفاق النووي مستمرة في الدوحة
فيديو
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
02/07/2022 13:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
02/07/2022 13:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
02/07/2022 13:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact