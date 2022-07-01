شحنة أسلحة أميركية جديدة لأوكرانيا... مما هي مؤلفة؟

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ "ناسامز" أرض جو، و4 رادارات إضافية مضادة للمدفعية، وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمترا، ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.والخميس أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة "هيمارس".وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن الولايات المتحدة "قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7.6 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي حتى الآن".وأضاف المسؤول أن منظومة الصواريخ "هيمارس" لديها القدرة على استهداف القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا.