قتلى في زلزال ضرب جنوب إيران

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تعرضت منطقة جنوب إيران لزلزال بقوة 6.1 درجة في ساعة مبكرة اليوم السبت.



وقال مهرداد حسن زاده مدير إدارة الطوارئ في إقليم هرمزجان بجنوب إيران للتلفزيون "للأسف لدينا ثلاثة قتلى وثمانية مصابين".

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(العربية)