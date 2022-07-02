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قديروف يُعلن عن قرب تحرير ليسيتشانسك

Lebanon 24
02-07-2022 | 00:30
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أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنه سيتم في القريب العاجل في جمهورية لوغانسك الشعبية تحرير مدينة ليسيتشانسك من النازيين الأوكرانيين والمرتزقة.

قديروف يعلن قرب تحرير ليسيتشانسك من عناصر بانديرا النازيين والمرتزقة - فيديوقديروف يعلن اقتحام ليسيتشانسك ويؤكد أن تحريرها لن يستغرق وقتا طويلا
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وكتب على "تيليغرام": "مقاتلو القوات الخاصة في الحرس الوطني الروسي من جمهورية الشيشان، والكتيبة الثالثة من اللواء الرابع للدفاع ومقاتلو لوغانسك والمتطوعون تحت قيادة أخي العزيز بطل روسيا زميد شلايف، قد دخلوا المدينة، بعد أن حرروا أول منطقة صناعية في ليسيتشانسك، واتخذوا مواقع استراتيجية جيدة".

وأضاف: "خطة تحرير ليسيتشانسك من الغزاة الأوكرانيين، والتي طورها الضباط، يتم تنفيذها دون تعديلات، وفي المستقبل القريب، سيتم تحرير المدينة بالكامل من عناصر بانديرا" النازيين.

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية لا تنسق في ما بينها ولا يمكنها الدفاع بشكل مناسب عن مواقعها".

وشدد على أن "هجوم القوات المتحالفة جرى دون خسائر ووفقا للخطة الموضوعة".
 
 
(روسيا اليوم)
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