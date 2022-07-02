مقتل 3 متظاهرين في ليببا أمام مقر حكومة الدبيبة

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ذكرت مصادر ووسائل إعلام ليبية أن "ثلاثة متظاهرين قتلوا أمام مقر حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة" بالعاصمة طرابلس، خلال احتجاجات شهدتها منطقة طريق السكة.وحسب المصادر نفسها فإن الضحايا الثلاثة هم: أحمد العباني وسالم العمالي وعبدالرحيم القرقوطي، بعد إطلاق نار من قبل عناصر مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار.وتشهد ليبيا تظاهرات عارمة فى عدة مدن طالب فيها المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية واجراء انتخابات عاجلة وحل الأجسام السياسية وتسليم البلاد للمجلس الاعلى للقضاء.(روسيا اليوم)