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إنفجارات قوية في ميكولايف... ورئيس للمدينة للسكان: التزموا البقاء في الملاجئ

Lebanon 24
02-07-2022 | 02:30
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قال رئيس مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكتب على تطبيق "تلغرام": "هناك انفجارات قوية في المدينة. التزموا البقاء في الملاجئ".
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ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.
 
 
(سكاي نيوز)
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