إنفجارات قوية في ميكولايف... ورئيس للمدينة للسكان: التزموا البقاء في الملاجئ

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قال رئيس مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.وكتب على تطبيق "تلغرام": "هناك انفجارات قوية في المدينة. التزموا البقاء في الملاجئ".ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.