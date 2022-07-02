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عربي-دولي

بلومبيرغ: محادثات الاتفاق النووي مستمرة في الدوحة

Lebanon 24
02-07-2022 | 03:00
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر لم تسمها، باستمرار محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ومن المزمع أن تستمر الاتصالات حتى يوليو على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أنها لن تتمكن من التحقق بشكل فعال مما إذا كان النشاط النووي الإيراني ضمن معايير الاتفاق الأصلي، حسبما قال دبلوماسيان أوروبيان مطلعان على الأمر لوكالة "بلومبيرغ"، الجمعة.
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وحتى بعد تعثر جولة المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي استضافتها العاصمة القطرية، من المرجح أن يعود الطرفان إلى الدوحة بعد زيارة بايدن للمنطقة منتصف تموز، حسبما قال مصدر ثالث لبلومبرغ.

بعد أشهر من المباحثات، لا تزال محادثات الاتفاق النووي تراوح مكانها، والتي كان آخرها اجتماعات جرت في العاصمة القطرية، الدوحة، أخيرا.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن محادثات الدوحة ركزت على عقوبات النفط، مضيفا أن المجالات الأخرى التي لا تزال قيد المناقشة هي وصول إيران إلى الأموال المحظورة في كوريا الجنوبية، والعقوبات على شركات الطيران، ورفع العقوبات عن العمليات التجارية للحرس الثوري.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إنه من غير المرجح أن يتم الاتفاق على الطلب المتعلق بالحرس الثوري، لكن الطلبات الأخرى قابلة للتحقيق.
 
 
(الحرة)
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